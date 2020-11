La Benacquista Basket Latina esce sconfitta dal match di supercoppa contro l’Allianz Pazienza. Finisce sul risultato di 84-75 in favore dei padroni di casa.

Sul parquet del “Falcone e Borsellino” in scena la seconda giornata di Supercoppa del Centenario 2020. I pontini hanno affrontato i padroni di casa dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo in occasione del recupero della seconda giornata del girone arancione della supercoppa di serie A2.

Il match ha visto vincere i pugliesi nonostante la grinta dei nerazzurri che non hanno mai mollato, provando fino alla fine a recuperare. La formazione latinense è scesa in campo senza il contributo di Gabriele Benetti, rimasto in panchina in via precauzionale per via di un piccolo risentimento muscolare, ma ha potuto contare sull’apporto di Luca Bisconti, al suo esordio ufficiale in maglia Benacquista, seppur ancora non al top della condizione.

Nel complesso una prestazione non particolarmente brillante dal punto di vista tecnico da parte dei nerazzurri, che probabilmente hanno, in parte, pagato la mancanza del ritmo partita. Si è trattato comunque di un ottimo banco di prova per testare il lavoro svolto durante le sedute di allenamento, utile per mettere in luce gli aspetti sui quali sarà necessario migliorare e continuare a crescere. Miglior realizzatore della Benacquista lo statunitense Jaren Lewis con 19 punti, oltre a 6 rimbalzi e 2 assist, seguito dal connazionale Brandon Gilbeck con 13 punti e 7 rimbalzi. Sul fronte italiani doppia cifra sia per Piccone con 11 punti, che per Baldasso con 10.

Il prossimo appuntamento con i nerazzurri sarà la trasferta (con data del recupero ancora da definire) al PalaBarbuto, dove Latina affronterà la corazzata Gevi Napoli Basket, che fino a questo momento non ha ancora disputato alcuna partita ufficiale, a causa di problemi legati al Covid-19.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 84-75 (23-20, 49-37, 63-48).

Allianz Pazienza San Severo: Petrushevski, Mortellaro n.e., Franciosi n.e., Antelli 11, Angelucci 2, Buffo, Contento 19, Pavicevic 4, Coppola 2, Jones 21, Ikangi 12, Ogide 13. Coach Lardo. Vice Pianizza.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti n.e., Lewis 19, Hajrovic 2, Piccone 11, Passera, Mouaha 8, Baldasso 10, Bisconti 4, Raucci 8, Gilbeck 13. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Statistiche: San Severo tiri da 2 57% (17/30) tiri da 3 50% (12/24) tiri liberi 67% (14/21) Latina tiri da 2 58% (22/38) tiri da 3 38% (5/13) tiri liberi 70% (16/23).

Note: Raucci uscito per 5 falli.

Arbitri dell’incontro: Pecorella Pasquale di Trani (BT), Patti Simone di MonteSilvano (PE), Mottola Christian di Taranto.