Dalla Regione in arrivo fondi per infrastrutture, Cozzolino: “Amministrazione colga l’opportunità”

E’ stato approvato in Regione il “Programma di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”. Un importante fondo economico che sfiora i 400 milioni di euro a sostegno principalmente delle infrastrutture viarie ma che interessa anche la riqualificazione urbana, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’edilizia scolastica ed una serie di altri interventi a carattere locale.

“C’è una grande opportunità per gli enti locali – ha commentato Alessandro Cozzolino, segretario del Pd Latina – l’amministrazione la colga per dare risposte concrete ai cittadini. Non si perda tempo come è stato ad esempio per la rigenerazione urbana, che da noi di fatto, non ha prodotto i risultati sperati per una mancanza di azione da parte della giunta Coletta”.

Il contributo, fornito interamente dalla Regione Lazio per i prossimi 15 anni, sarà messo a disposizione per il 30% su progetti di riqualificazione regionale, mentre ben il 70% per i comuni e enti locali per la ristrutturazione delle infrastrutture e la realizzazione di varie opere pubbliche.

“Pensiamo ad esempio ai marciapiedi – ha continuato Cozzolino – la pubblica illuminazione ma anche fogne, condutture gas, parchi e pubblici. Su questi capitoli abbiamo addirittura qualcosa come 50 milioni di euro, ai quali i comuni possono accedere strutturando una propria progettazione.

In questa ottica pensiamo ai borghi, dove spesso mancano tutti quei servizi di primaria importanza come ad esempio condutture gas, fogne. Interventi come questi sarebbero in grado di migliorare sia la vita di quei cittadini sia livelli di inquinamento e vivibilità dell’intero comune.

Alle periferie, ai luoghi disagiati dove anche la ristrutturazione e/o ripristino di un collegamento viario locale significa migliore di molto qualità della vita. Viene data inoltre la possibilità di ricorrere a fondi economici per ben 88 milioni di euro per la ristrutturazione e riqualificazione di plessi scolastici”.