Superlega, domani la Top Volley Cisterna affronta la Vibo

CISTERNA DI LATINA – La decima giornata della regular season di Superlega Credem Banca, si terrà domani 2 febbraio, al palazzetto di via delle Province a Cisterna. A giocare saranno i pontini di Boban Kovac vs la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Elevenesports alle 17:30.

Così coach Kovac alla vigilia: “Affrontiamo una squadra complicata, Vibo propone una buona pallavolo, sono una squadra molto tecnica, con una ricezione molto buona che gli permette di giocare in maniera veloce. Il nostro obiettivo – conclude Kovac – sarà quello di spostarli il più possibile fuori i tre metri e di essere molto bravi nella correlazione muro-difesa”.

Ben diversi gli obiettivi delle due squadre in gara. La Top Volley punta a dare una scossa in questo finale di Superlega, mentre la squadra calabrese brama a raggiungere la zona altissima della classifica.

Oreste Cavuto, schiacciatore della formazione pontina aggiunge: “Analizzando il campionato, Vibo è stata la rivelazione di questa stagione. Noi però dobbiamo cercare di migliorare il nostro livello e dobbiamo farlo soprattutto in vista dei play off per il quinto posto. Questo ci sarà utile per poter affrontare la lunga pausa prima di ricominciare a giocare con le giuste motivazioni e il giusto atteggiamento”.

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 52, Cucine Lube Civitanova 49, Itas Trentino 44, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 34, Vero Volley Monza 33, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 26, NBV Verona 22, Consar Ravenna 16, Kioene Padova 13, Top Volley Cisterna 5.