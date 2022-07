Varato a Bologna il calendario di Superlega di pallavolo. Per la Top Volley Cisterna il prossimo 2 ottobre l’esordio a Milano contro l’Allianz e, poi, subito due partite tra le mura amiche del palazzetto di via delle Province contro Gioiella Prisma Taranto e Pallavolo Padova.

Reazioni

“Bisognerà partire subito forte – ha tenuto a precisare il tecnico Fabio Soli –, dopo la trasferta di Milano, contro formazioni che al pari nostro lotteranno non per le posizioni di vertice, sarà opportuno trovare il modo per mettere più punti possibili in cascina, al di là del fatto che su ogni campo e contro tutte le squadre della Superlega, sarà opportuno provare a giocar bene e a fare punti”. Soli si è poi concentrato su quello che sarà l’avvio di stagione: “Il raduno è fissato per il prossimo 3 agosto, giorno dedicato alle visite mediche e al primo allenamento – ha spiegato lo stesso allenatore della Top Volley Cisterna“.

Preparazione

“All’inizio lavorerò senza Dirlic e Sedlacek impegnati con la nazionale croata, ma quello che più mi duole – ha spiegato lo stesso Soli – è che Staforini, per impegni con la Nazionale Under 20, potrò averlo soltanto a ridosso del campionato. La scorsa stagione accadde la stessa cosa con Rinaldi e trovo un tantino assurdo il fatto che il calendario internazionale a livello giovanile venga così ristretto, impedendo ai club di poter lavorare con l’intera rosa nell’imminenza del campionato. Comunque faremo di necessità virtù. L’importante è partire e farlo nel migliore dei modi e, soprattutto, senza intoppi”.

Mercato

Un occhio anche al mercato: “Completeremo la rosa guardando al mercato straniero – ha concluso Soli –, con Candido Grande siamo d’accordo, non c’è fretta e cercheremo, con un occhio sempre rivolto al bilancio, di operare nel migliore dei modi sulla base di qualità e prezzo”.