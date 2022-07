Sport Estate, domani è la volta del Camping Rio Martino-Oasi di Ambra

La settimana dei Games di Sport Estate si chiuderà con un nuovo appuntamento, in programma venerdì 22 luglio presso il Camping Rio Martino-Oasi di Ambra.

Il progetto ideato e realizzato dal Comitato Provinciale Opes Latina, ha infatti concluso oggi la tappa presso l’Appeal Double View, valevole come ventitreesima giornata di attività e si appresta ora a trasferire i games presso il Camping.

La struttura ospiterà infatti tutti e sei i giochi che saranno suddivisi in fasce orarie a partire dalle 16. Al via le prove di briscola, play station, calcio balilla ed ancora bocce, ping-pong e tiro al canestro. Ad aspettare tutti i villeggianti della struttura, tanto divertimento ed animazione.

Chi saranno i prossimi finalisti in lizza per la sfida finale? Non resta che seguire i canali social dedicati Sport Estate, oppure vivere l’esperienza in prima persona, prendendo parte ai tornei gratuiti, iscrivendosi in loco, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio.

Partner ufficiali dell’evento, importanti realtà locali: Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Conad, Stratego ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.