Superlega, Volley Cisterna domani sera affronterà Allianz Milano

Domani alle ore 20:30 la Top Volley Cisterna affronterà l’Allianz Milano per l’ottava giornata del campionato di Superlega Credem Banca.



Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce da due sconfitte consecutive contro Piacenza e in casa con Monza. Dall’altra parte della rete c’è l’Allianz Milano, con 9 punti in classifica vuole replicare il successo di domenica contro Verona nel match casalingo terminato 3-1 per il team di coach Roberto Piazza.



La Top Volley Cisterna, in classifica ora è a 7 punti come Taranto ed occupa la nona posizione.

Cisterna e Milano si sono affrontate 21 volte nel campionato italiano con 12 successi per la formazione pontina e 9 per i lombardi.

Il match verrà arbitrato da Brancati Rocco e Saltalippi Fabrizio. La partita tra la Top Volley Cisterna e l’Allianz Milano verrà trasmessa in diretta su Rai Sport sul canale 57 del digitale terrestre e sulla piattaforma Volleyballworld.tv.