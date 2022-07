Taekwondo, la Fenice di Hermada protagonista all’Open di Caorle

La Fenice di Borgo Hermada splende all’Open di Caorle (VE). La competizione di combattimento, aperta a tutte le categorie, è stata organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA -WT) con il supporto dell’A.S.D. Taekwondo San Donà del Piave. Sui quattro ottagoni del Palmare “Valter Vicentini” di Caorle, nel weekend del 2 e 3 luglio si sono dati battaglia 318 atleti tesserati per 49 società. Il roster della Fenice del Maestro Simone Longarini, era composto da 11 atleti di cui 3 beginners, 3 children, 1 Kids, 2 cadetti e 2 junior. Il bilancio finale vede la conquista di 11 medaglie su altrettanti atleti in gara di cui 6 ori, 2 argenti e 3 bronzi:

• ORO per Matteo Mauti, Marchetti Tommaso Aldo e Lisi Gabriele nei beginners, Lisi Ginevra nei Kids, Mazzocchi Tommaso nei cadetti e Cormons Edison Andres negli junior.

• ARGENTO per De Petris Francesco nei children e Marzella Samuele negli junior.

• BRONZO per Lisi Maurizio e Lutfi Isabel nei children, Zappone Andrea nei cadetti.

Grazie all’en plain di podi, la prestigiosa compagine pontina si è collocata al 7° posto della classifica generale delle società. Felice per l’affermazione il Maestro Simone Longarini:” I ragazzi della Fenice non finiscono mai di stupire. Anche nel caldo torrido del Palamare, hanno offerto un’eccellente prestazione onorando la chiusura della stagione agonistica portando a casa 6 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Da sottolineare le prove in stagione di Lisi Ginevra e Mauti Matteo che si sono evidenziati conquistando il “Triplete” in altrettante gare di spessore: nei 2 internazionali Insubria Cup e Kim& Liu’, e all’Open di Caorle. Il ritorno alle gare di Zappone Andrea dopo un lungo e particolare infortunio e l’esordio convincente nella categoria junior cinture nere di Marzella Samuele, a distanza di qualche giorno dal superamento degli esami, a cui vanno i più sinceri complimenti. Un ringraziamento, infine, sento di doverlo rivolgere ai genitori dei ragazzi e alla Preside Maria Laura Cecere, al personale docente e non docente dell’I.C. “A. Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra scolastica si svolge l’attività sportiva della Fenice.”