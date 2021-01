Ore 14.30, stadio Marco Mazzocchi di Ardea. E’ la location dove domani il Latina cercherà tre dei tanti punti ancora in palio nella lotta al vertice, ma tali da consentire il sorpasso del Monterosi in cima alla classifica. Viterbesi inchiodati a terra, impossibilitati a volare alla volta di Muravera a causa del Covid che non dà tregua ai sardi. Un rinvio che pareggia i conti con i nerazzurri, nella triste lista dei recuperi da disputare: due a testa.

E a due punti di distacco alla vigilia del match, trovarsi domani pomeriggio avanti di uno, darebbe il pizzico di slancio in più in quella che si preannuncia una battaglia ancora tanto lunga.

Team Nuova Florida – Latina non ha precedenti nella storia dei due club, in base al fattore campo. Unico confronto, della passata stagione, c’è stato al Francioni, vittoria in rimonta del Latina per 2-1. Poi il lockdown ha concluso il campionato, senza possibilità del ritorno.

Ampliata dal mercato, la rosa consente a Scudieri più scelte in ogni postazione in mezzo al campo, ma non dovrebbero esserci variazioni rispetto all’undici che ha regolato l’Afragolese.

Quella con il Team Nuova Florida è la prima di due trasferte consecutive a breve raggio. La prossima sarà infatti ad Artena. A disposizione sei punti prima del big match di domenica 31 gennaio, data di Latina – Monterosi. Prima curva vera di campionato.