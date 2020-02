Telefono rubato a Gaeta, fidanzatini di Napoli denunciati per ricettazione

Denunciati fidanzatini di Napoli per la ricettazione di un telefono cellulare, rubato a Gaeta la scorsa estate.

La Polizia di Stato, a seguito di denuncia di furto, ha avviato accurate indagini acquisendo tabulati telefonici grazie ai quali, attraverso il tracciamento del codice IMEI dell’apparecchio, è stato possibile stabilire come lo stesso fosse ancora in uso, con altre due numerazioni telefoniche.

Le sim inserite sono risultate riconducibili a due giovani fidanzati residenti a Napoli, come confermato dall’analisi dei contatti telefonici.

I due 19enni, incensurati, sono stati rintracciati e deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione mentre lo smartphone, ritrovato in loro possesso, è stato sottoposto a sequestro penale in attesa dell’autorizzazione della competente autorità giudiziaria per la restituzione alla legittima proprietaria.

