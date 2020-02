L’amministrazione comunale di Latina presenta le Case di Quartiere, cinque spazi di comunità dedicati all’aggregazione nei quali i cittadini potranno incontrarsi attraverso rassegne culturali, sportelli sociali, laboratori di autoproduzione e attività di varia natura.

L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio, alle 17.30 presso la sala De Pasquale del palazzo comunale. All’ordine del giorno dell’incontro pubblico il percorso, denominato “Officine di Città”, di co-progettazione per la definizione delle prime 5 Case di Quartiere .

Il Comune di Latina intende attivare un percorso di accompagnamento, della durata di sei mesi, curato dalla società “Avanzi – sostenibilità per Azioni”, per definire le linee guida (usi, funzioni, modello di gestione) per la valorizzazione delle cinque strutture individuate come luoghi di comunità nel novembre scorso (con delibera di Giunta 342/2019) e che diverranno poli attrattivi per attività e servizi di natura culturale, sociale e ricreativa. Gli immobili oggetto del percorso sono l’ex Tipografia di Viale XVIII Dicembre, l’ex scuola materna di Via Milazzo, il centro sociale di Borgo Piave, la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino e l’ex Cinema Enal di Latina Scalo.

Le “Officine di Città” hanno l’obiettivo di avviare un processo di co-progettazione, di coinvolgimento e attivazione delle comunità di riferimento e degli attori del territorio, riconoscendo le risorse locali, rafforzando le relazioni tra queste, lavorando allo sviluppo di senso di appartenenza e condivisione nei confronti della strategia che l’Amministrazione intende promuovere attorno all’attivazione di una rete di Case di Quartiere.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti