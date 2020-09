Tentato omicidio a Terracina, le coltellate alla moglie davanti alla figlia

Ha tentato di uccidere la moglie, dalla quale si stava separando, davanti alla figlia maggiorenne. Poi, all’arrivo della polizia, si sarebbe inferto con lo stesso coltello ferite all’addome e al collo. Questi i terribili particolari del dramma che è avvenuto questa mattina a Borgo Hermada, a Terracina.

L’uomo è stato fermato dagli agenti, ma le sue ferite sono apparse subito molto gravi. Per questo è intervenuta una eliambulanza e gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale a Roma.

A salvare la donna invece era già stato il vicino di casa, che abita al piano superiore. Intervenuto insieme ad un’altra persona dopo aver sentito le urla è riuscito a far desistere il marito dal suo intento. La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Fiorini di Terracina e fortunatamente non è in pericolo di vita.

All’interno dell’abitazione la polizia giudiziaria e la polizia scientifica hanno trovato e sequestrato il coltello e indumenti e oggetti sporchi di sangue che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’autore dei gravi fatti, 53enne di origini campane, è stato arrestato ed è piantonato presso un nosocomio della Capitale, dove è ricoverato in prognosi riservata.