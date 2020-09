Terracina, dramma a Borgo Hermada: accoltella la moglie e tenta il suicidio

Accoltella la moglie e poi cerca di suicidarsi. Il tentato omicidio è avvenuto questa mattina a Borgo Hermada, a Terracina. Verso le 9.30 le urla hanno fatto temere il peggio ai residenti di Via Sani, all’angolo con via Teodorico, che hanno chiamato la polizia.

La donna, di circa 45 anni, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito invece si è ferito in modo grave sempre con un coltello, forse lo stesso utilizzato contro la compagna, ed è stato trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma.

Sulla vicenda stanno svolgendo gli accertamenti gli agenti della polizia di Terracina e della questura di Latina.