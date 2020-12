Terme di Suio, La Penna: “Al lavoro per misure di sostegno agli operatori”

maltempo dei giorni scorsi ha causato danni in varie zone della provincia di Latina. “In particolare – ha detto il consigliere regionale del Pd, Salvatore La Penna – ha destato molta preoccupazione e apprensione l’sostegno ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni e disagi e per comprendere strategie e modalità di intervento, anche in senso strutturale”. Ildei giorni scorsi ha causatoin varie zone della. “In particolare – ha detto il consigliere regionale del Pd,– ha destato molta preoccupazione e apprensione l’ esondazione del torrente Pontone fra Formia, Gaeta e Itri. In questi giorni siamo a lavoro per costruire le condizioni per offrire une alleche hanno subitoe per comprendere strategie e modalità di intervento, anche in senso strutturale”.

“Voglio, in particolare, raccogliere con convinzione – ha sottolineato La Penna – l’appassionato e preoccupato appello che il sindaco di Casterforte, Giancarlo Cardillo, ha rivolto alla Regione Lazio lo scorso 10 dicembre a seguito degli ultimi eventi atmosferici calamitosi che hanno determinato lo straripamento del fiume Garigliano.

Come riporta il Sindaco, parte degli stabilimenti termali di Suio sono stati invasi dalla forza straripante delle acque fluviali. Un duro colpo che rischia di mettere in ginocchio un settore già fortemente provato dalla crisi economica in atto legata alla pandemia da Covid-19.

Le terme di Suio rappresentano un indotto economico fondamentale per l’economia locale di Castelforte e dei territori circostanti e questa nuova prova da sopportare mette a serio rischio la prosecuzione di tali attività e rischia di compromettere le possibilità di una ripresa futura.

Mi preme dunque manifestare la mia vicinanza al sindaco ed alle ragioni del suo accorato appello ad intervenire in soccorso degli operatori del settore. È ora importante accertare con precisione l’entità dei danni dichiarati – ha concluso il consigliere regionale pontino – ed è nostro impegno politico e personale quello di adoperarci affinché la Regione Lazio possa fare la propria parte in difesa degli operatori, di un territorio e di un sistema economico locale duramente provati da questa congiuntura negativa”.