Terracina, 72enne si perde a Fontana Santo Stefano: l’intervento dei vigili del fuoco

Una persona ha perso oggi, verso le 15, l’orientamento nella zona collinare Fontana Santo Stefano, a Terracina. L’uomo, un 72enne di Sezze, ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti.

Il 72enne ha spiegato di non essere più in grado di tornare dove aveva lasciato la propria vettura. Ha però fornito importanti indicazioni sulla località in cui si trovava inviando anche la posizione mediante applicazione di messaggistica istantanea con il proprio cellulare.

Necessario e fondamentale è stato l’intervento dell’elicottero Drago VF125, proveniente dal reparto volo di Ciampino. Con le ricerche dall’alto è stato così possibile individuare l’uomo che è stato preso a bordo è portato in zona sicura.