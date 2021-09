Terracina, aggredisce il vicino con una spranga. Arrestato noto pregiudicato

Nel centro di Terracina la Polizia ha tratto in arresto M.M. classe 1966, pregiudicato, responsabile di lesioni aggravate. L’uomo ha aggredito il vicino 72enne, con un bastone in metallo per vecchie questioni condominiali.

Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite violenta pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113”.

La vittima, che si è rifugiata nella propria abitazione, ha riportato una profonda ferita alla testa ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. A seguito dei colpi ricevuti, l’anziano ha riportato una prognosi di gg. 10.

I poliziotti hanno rintracciato l’aggressore presso la propria abitazione. Alla luce della gravità del fatto, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto perché responsabile di lesioni personali aggravate e ristretto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa di essere condotto nella giornata di domani innanzi al Giudice del Tribunale di Latina.