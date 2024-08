Terracina, aggredisce la moglie e la cognata: arrestato

La Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri è intervenuta presso un’abitazione della periferia di Terracina per una segnalazione di maltrattamenti in famiglia.

Nella circostanza i poliziotti hanno appreso che una donna era stata, ancora una volta, aggredita dal marito, presentando evidenti segni delle percosse subite. Gli agenti, su indicazione del PM, hanno arrestato l’uomo.

L’uomo, sprezzante anche nei confronti degli operatori della Polizia di Stato, ha riferito di aver intimato alla moglie di tornare presso la casa familiare a recuperare le proprie cose, considerato che la donna già da un mese aveva deciso di allontanarsene, alla luce delle continue aggressioni da parte del marito.

La malcapitata, insieme alla sorella, si è quindi determinata a prelevare i propri effetti ma appena arrivate, sono state prima ingiuriate e poi aggredite fisicamente, riportando entrambe una prognosi per lesioni personali. Le stesse hanno poi formalizzato denuncia nei confronti dell’uomo per i fatti appena verificatisi nonché per altri precedenti e analoghi episodi.