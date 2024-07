Terracina, al via dal primo agosto i Centri Estivi

Prenderanno il via il primo agosto a Terracina i Centri Estivi dopo il finanziamento stanziato dal Dipartimento per la Famiglia. Per tutti i Centri estivi organizzati, l’inclusione è un valore fondamentale, e per questo è assicurata la partecipazione dei ragazzi disabili è assicurata grazie alla presenza di idoneo personale specialistico. La frequenza ai Centri Estivi Comunali è gratuita, e si svolgeranno nel periodo tra il 01/08/2024 e il 30/08/2024 in uno dei due Centri estivi Comunali Progettati:

– “Tra Cielo e Terra”, Nido all’aperto – Infanzia, presso l’Asilo Nido Isabella di via Leopardi, 73, dal 01/08/2024 al 30/08/2024, dalle 08:30 alle 13:00 è dedicato ai bambini tra i 2 e i 5 anni;

– “Un’estate a colori” tra Mare e Natura, Spiaggia in Movimento, è invece una spiaggia animata per ragazzi dai 6 ai 14 anni sempre dal 01/08/2024 al 30/08/2024 presso lo stabilimento balneare Acquadimare, in via Pontina km 106.500 dalle ore 09:00 alle ore 13:30.

Si può presentare domanda di iscrizione, compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina. Le domande compilate possono essere inviate alla seguente mail: info@aziendaspecialeterracina.it o a mano presso la sede dell’azienda in via G. Leopardi n. 73 entro e non oltre le ore 12:00 del 29 Luglio 2024.

«Tornano anche quest’anno i centri estivi gratuiti per accompagnare durante l’estate i più piccoli, le ragazze e i ragazzi con arte, creatività, gioco e divertimento. Un luogo di incontro e di confronto di forte valore sociale, educativo e formativo, con un’attenzione maggiore rivolta ai bambini e ai ragazzi con disabilità», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali e alla Scuola Sara Norcia.

«Un’opportunità importante che torna anche questa estate per i nostri ragazzi come per le loro famiglie. I Centri Estivi costituiscono infatti un supporto importante per i genitori che lavorano e per le famiglie, e offrono ai ragazzi occasioni di svago e di condivisione», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.