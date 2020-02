Terracina: allarme bomba, ma nella valigia solo abiti usati

Allarme bomba questa mattina a Terracina. A farlo scattare, verso le 9, è stata una valigia abbandonata in strada, in via Bocchi. Qualcuno l’ha vista e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Si trattava di un grosso trolley appoggiato fuori una recinzione. Davvero strano in un posto dove non c’è presenza di viaggiatori.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, la polizia, ma anche i vigili del fuoco e gli artificieri arrivati dalla Capitale. E’ stata chiusa la strada e quindi, con le cautele del caso è stata ispezionata la valigia. All’interno però, c’erano soltanto abiti usati. Uno scherzo di cattivo gusto? Qualcuno che l’ha dimenticata per sbaglio? Difficile dirlo.

