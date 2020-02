Dopo la brutta sconfitta subita dalla Fenice Roma la scorsa settimana, ci doveva essere assolutamente una reazione. Le leonesse della Del Prete Virtus Latina hanno portato a casa i 3 punti in palio senza particolari problemi contro la terzultima G. Castello (25-20, 25-7, 25-16).

Nonostante alcune assenze quali quelle di Russo e Noschese, capitan Paioletti e compagne hanno amministrato agevolmente il match. Coach Luca Schivo scende in campo con: Sciscione, Scorsini, Velardi, Paioletti, Mancini, Chiappini e il libero Mastruzzi. La partita non è mai in discussione, giusto nel primo set, alcune rotazioni, creano un po’ di difficoltà al Latina, che però non fatica a prendere le giuste misure arginando agevolmente le romane. Senza storia invece il secondo e terzo set, e così in poco più di un ora di gioco si chiude la pratica Castello.

La prossima partita si giocherà sabato 22 febbraio contro l’Onda volley. Una partita che si presagisce complicata, in quanto una squadra come quella di Anzio, può creare problemi a chiunque e perciò va affrontata con il giusto atteggiamento.

