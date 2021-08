Terracina, arrestato 40 enne per violenze sulla ex convivente

La polizia di Terracina, ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti della ex convivente.

L’intervento si è reso necessario presso l’abitazione della vittima, trovando l’uomo introdottosi in precedenza con un stratagemma ed in evidente stato di alterazione psicofisica, intento a minacciare di morte la ex convivente, tentando di aggredirla ripetutamente nonostante la presenza delle forze dell’ordine.

Quello era l’ennesimo episodio di violenza e minacce subite dalla malcapitata per mano dell’uomo, di fatti la vittima ha descritto il verificarsi di numerosi episodi di violenza fisica e verbale nei propri confronti, avvenuti durante tutto il periodo di convivenza con l’arrestato e dopo.

Tali episodi erano avvenuti anche in luoghi pubblici, tanto che, a seguito di queste condotte da parte del suo ex convivente, la vittima aveva iniziato ad avere disturbi del sonno.

Il giudice del Tribunale di Latina, Dott. Valentini Francesco ha convalidato l’arresto e disposto a carico dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa prescrivendo all’imputato di non avvicinarsi al luogo di residenza o domicilio e di lavoro, nonché agli altri luoghi da lei abitualmente frequentati e di mantenere una distanza di 200 metri dalla stessa.