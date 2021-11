I Carabinieri di Terracina hanno arrestato un 47enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale latina, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 11 mesi di reclusioni, in detenzione domiciliare, oltre al pagamento di € 18.000.00.