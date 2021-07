Terracina, arriva l’ok del consiglio comunale per i parco giochi inclusivi

Parco giochi per tutti, c’è l’ok in consiglio comunale. Nel corso dell’assemblea di ieri, la mozione presentata dai consiglieri del Gruppo Misto Alessandra Feudi e Luca Caringi ha trovato l’ok unanime dell’assise cittadina. La richiesta, illustrata dalla stessa consigliera Feudi, impegna l’amministrazione comunale a dotare i parchi gioco della città di giochi inclusivi. Bisogna precisare subito che non si tratta di semplici attrezzature destinate a bambini con disabilità, piuttosto di strutture in cui l’inclusione si realizza davvero. Questi giochi infatti consentono una reale interazione tra bambini con e senza disabilità, in modo da creare un contesto sereno e di condivisione di momenti di felicità tra i bimbi che ne usufruiscono.

“Da mamma frequento le aree verdi, vedo i bambini che giocano, so cosa significa. Sarebbe bello un giorno vedere tutti i parchi della città attrezzati in questo modo – ha spiegato Feudi – ma capisco che i costi sono alti e che bisogna procedere per step. Partiamo allora da quelli centrali, più frequentati dalle famiglie, per poi estenderci su altre realtà”. Molte città si sono già rese inclusive, hanno lavorato già molto in tal senso, Terracina non può restare indietro su un argomento così importante. “Ringrazio l’amministrazione e soprattutto l’assessore Emanuela Zappone per averla accolta favorevolmente. Un grazie, a tutti i colleghi Consiglieri Comunali, sia di maggioranza che di opposizione che hanno votato all’unanimità. Il gioco è un diritto di tutti i bambini, nessuno escluso. Il bello della politica del fare è di individuare argomenti condivisibili ed attuabili per il bene della nostra amata Terracina” conclude Feudi.

Da parte dell’amministrazione, ora, l’impegno a portare avanti questo progetto, con l’assessore Zappone che si è detta favorevole a dare subito il via all’iter.