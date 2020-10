Terracina, aveva un arsenale esplosivo in casa: arrestato 57enne

Un 57enne di Terracina è stato arrestato per detenzione di materiali esplodenti.

Una pattuglia del commissariato era intervenuta dopo una lite in famiglia ed era scattata la perquisizione: in prima istanza, rinvenuti un fucile semiautomatico Beretta e una canna da fucile sempre marca Beretta illegalmente detenuti.

Proseguite le ricerche, gli investigatori hanno trovato un arsenale di materiale esplodente illecitamente detenuto: 13 candelotti di esplosivo, un candelotto esplosivo da cava da 15 cm, 2 detonatori a miccia, 2 micce a lenta combustione, 1 miccia detonante della lunghezza di 245 centimetri.

Alla luce della pericolosità dell’esplosivo rinvenuto, sul posto sono inoltre intervenuti gli specialisti del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura di Roma per la sua necessaria messa in sicurezza.

Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza del materiale in sequestro.