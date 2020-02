Terracina, cadavere di un uomo in un terreno agricolo. Indagini in corso

Cadavere di un uomo in decomposizione rinvenuto oggi pomeriggio in un terreno agricolo di via Prima Macchia di Piano a Terracina, località Borgo Hermada.

Sul macabro ritrovamento sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Terracina. In base ai primi accertamenti eseguiti, si escluderebbe una morte violenta dal momento che il corpo è risultato privo di segni compatibili con ferite di vario tipo. Ma le cause esatte del decesso saranno stabilite attraverso l’autopsia già predisposta, durante la quale saranno rilevate anche le impronte digitali utili all’identificazione.

In verità un’identità già esiste. Il cadavere apparterrebbe ad un cittadino straniero, 30enne di nazionalità indiana, residente a San Felice Circeo. Si cerca una conferma attraverso le impronte.

Il corpo del giovane uomo è stato scorto nel bel mezzo di un sopralluogo da parte di alcuni tecnici che per conto dei proprietari del terreno, in fase di divisione ereditaria, dovevano effettuare delle misurazioni.

