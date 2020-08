Terracina diventa capitale degli sport da spiaggia e si prepara ad ospitare molti volti noti tra cui Aldair e Tonetto.

Dal 21 al 23 agosto presso l’impianto sportivo RDT Summer Village alle Rive di Traiano, spazio a beach tennis, footvolley, beach hockey e tanto altro.

L’evento, organizzato con il patrocinio della Fondazione Telethon sarà trasmesso in diretta TV su MS Channel (canale 814 di Sky) e rappresenta un segnale di ripartenza voluto dall’asd Amici dello Sport, del presidente Francesco Cascarini che nel periodo post-covid ha deciso di dare vita ad una manifestazione dai contenuti tecnici ed agonistici.

Fiore all’occhiello dell’evento, il beach tennis. Dal 21 al 23 si terranno i campionati regionali giovanili delle categorie Under 12, 14, 16 e 18 con l’assegnazione dei titoli di quarta, terza ed open. Protagoniste le migliori promesse, maschili e femminili del territorio. La manifestazione sarà impreziosita da un torneo esibizione che vedrà protagonisti quattro giocatori uomini e quattro giocatrici donne, ai vertici del ranking italiano. Tommaso Giovannini (terzo della classifica nazionale), Marco Garavini (neo campione italiano 4° nel ranking), Davide Benussi e Doriano Beccaccioli (quinti a pari merito nel ranking) giocheranno per aggiudicarsi il Rive di Traiano così come Flaminia Daina, Giulia Gasparri (prima e seconda della classifica italiana) e le neo campionesse italiane Sofia Cimatti e Nicole Nobile (terza e quarta del ranking) in campo femminile. La formula sarà quello doppio giallo tutti contro tutti per poi disputare tre finali: doppio misto, doppio femminile e doppio maschile.

Sarà spettacolo anche venerdì 21 alle ore 18.00 quando il proscenio sarà preso dal Footvolley (calcio tennis) che vedrà protagonisti a Terracina due grandissimi in maglia giallorossa della nostra serie A di Calcio. “Pluto” Aldair e Max Tonetto sfideranno in un match due azzurri della nazionale di footvolley FabioGatto Graziani, in arte “Gatinho”, e Federico Iacopucci due veri e propri funamboli della disciplina.

Il 24 agosto prevista anche un’esibizione di Beach Hockey. All’interno di un gonfiabile, messo a disposizione dalla Federazione Hockey, si sfideranno tre squadre agonistiche che daranno dimostrazione del livello tecnico della disciplina.

La finale del torneo di footvolley di venerdì 21 e le finali del torneo di beach tennis di domenica 23, saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale Ms Channel (814 di Sky) 814) MS Channel, sulla Web Tv Mschannel.Tv e sul canale Mssport 185 del digitale terrestre per il Lazio.