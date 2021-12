Terracina, casa abusiva: denunciata proprietaria e costruttore

I Carabinieri Forestale di Terracina hanno effettuato il sequestro preventivo di una casa in fase di costruzione e ristrutturazione, su una superficie complessiva di circa 120 mq in assenza di titoli e nullaosta ambientali in quanto ricadenti nel parco naturale dei monti ausoni e lago di Fondi.

Sono stati denunciati la proprietaria della casa e il proprietario della ditta di costruzione, per le ipotesi di reato previste per lavori eseguiti in totale assenza di autorizzazioni e in zona vincolata paesaggisticamente.