Coronavirus, 49 nuovi casi: preoccupano Latina, Aprilia e Terracina

Sono anche oggi, 16 ottobre, 49 i nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Latina. La Asl ne ha registrati 12 nel capoluogo pontino, 9 ad Aprila, 8 a Terracina, 4 a Cori, 1 a Formia, 1 a Sabaudia, 2 a Sermoneta e 1 a Sonnino.

Sono ormai 1865 i casi dall’inizio della pandemia, con un indice di prevalenza arrivato a 32,42. Aumentano anche i guariti che sono ad oggi 714. Sono però attualmente 1108 le persone positive, di cui 999 trattate a domicilio. Sono 109 le persone ricoverate.

Sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, drive-in per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie

L’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento e dei cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Tutti i tamponi dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di , seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf