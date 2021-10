Terracina, Cerilli: “Da lunedì controlli per imposta di soggiorno”

Incontro tra l’assessore al Turismo Barbara Cerilli, il Dirigente del Settore Turismo e il Comandante della Polizia Locale per approntare un programma di controlli relativi al pagamento dell’imposta di soggiorno.

In una nota Barbara Cerilli, l’assessore al Turismo, dichiara: “A partire da lunedì la Polizia Locale avvierà una massiccia campagna di controlli sulla regolarità delle posizioni, circa l’imposta di soggiorno, da parte di tutte le attività ricettive sul territorio comunale. Alberghi, bed and breakfast, camping, agriturismo, case vacanza e appartamenti affittati saranno soggetti ai controlli degli agenti. Ricordo che queste attività agiscono da sostituti d’imposta e quindi percepiscono il dovuto dagli ospiti per conto del Comune. L’imposta di soggiorno, che lo scorso anno sospendemmo per agevolare il turismo nel dopo lockdown, fornisce quelle risorse fondamentali, ad esempio, per contribuire alla realizzazione delle manifestazioni d’intrattenimento, sportive e culturali e per la manutenzione dei luoghi. Nell’estate appena trascorsa – prosegue l’assessore Barbara Cerilli – è stata evidente la grande presenza di turisti nella nostra città. Procederemo a controlli incrociati con i nostri dati per verificare gli introiti degli importi effettivamente versati”.