Terracina, chiuso il Lido di Enea: ragazza presentava febbre alta. Avvisata la Asl

Lo stabilimento Lido di Enea a Terracina è stato chiuso questa mattina dopo che una ragazza si è sentito poco bene e, dopo averla misurata, si è accorta di avere la febbre alta. Non sapeva di avere il coronavirus sembra contratto in Sardegna. I gestori del lido, la sezione della Lega Navale Italiana, hanno deciso di chiudere in via precauzionale e di avvisare la Asl di Latina.

I bagnanti sono stati allontanati sempre per precauzione e ora attendono indicazioni. Dalla struttura hanno spiegato al telefono di essere in attesa dell’arrivo dell’Azienda sanitaria.