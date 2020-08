Viaggi 2020, la provincia di Latina conquista tutti

La provincia di Latina sembra essere diventata uno degli itinerari più gettonati dell’estate 2020. Se ne sono accorti anche i giornali nazionali, che più volte hanno dedicato spazi al nostro territorio: l’ultimo esempio risale proprio al giorno di Ferragosto, quando il quotidiano La Repubblica ha fatto uscire una guida sul Parco del Circeo in allegato al giornale.

Se ne sono accorti i vip, che anche in toccata e fuga hanno il desiderio di far sapere a tutti che sono passati di qua, come Gianni Morandi che solo pochi giorni fa ha postato una foto con Sperlonga sullo sfondo e ancor prima aveva scelto Ponza per le vacanze; d’altronde è ormai ospite fissa di tutte le estati la famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti, senza contare tutti gli altri personaggi più o meno noti che decidono di passare le vacanze sul litorale pontino.

E se ne accorgono anche i giornali online fuori provincia: l’ultimo in ordine di tempo è il romano The Italian Times, che ha dedicato un lungo servizio sulle bellezze della Riviera d’Ulisse, nel territorio che ricade tra San Felice, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno. Per ognuna delle località vengono date tutte le informazioni utili a chi vuole trascorrere del tempo, tra divertimento, storia, natura e sapori.