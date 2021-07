Terracina: controlli a tappeto, i numeri del bilancio

Denunciate due persone per possesso di stupefacenti ed armi e segnalate altre tre persone per violazioni del codice della strada in materia di stupefacenti.

Nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio del fine settimana a Terracina sono stati deferiti in stato di libertà:

– Un 52enne residente ad Itri (Lt), trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e veicolare, di grammi 3,5 circa di eroina, suddivisa in tre dosi

– Un giovane 23enne di Terracina controllato e trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di un’ascia in acciaio con martello multifunzione della lunghezza complessiva di cm. 17,5, il tutto sottoposto a sequestro

– Una donna 47enne di Gaeta (Lt), un 48enne e una ragazza 19enne entrambi di Terracina, sorpresi alla guida delle rispettive autovettura e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcol. Ritirate le patenti di guida e veicoli sottoposti sequestro amministrativo

Inoltre sono state controllate 665persone e 488 automezzi, effettuati 16 controllo con precursori etilometrici ed elevate 35 contravvenzioni al Codice della Strada.