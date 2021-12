Terracina, denunciati due ladri in trasferta

Gli agenti della Polizia di Stato di Terracina

hanno intercettato un’autovettura sospetta con targa straniera con a bordo 2 uomini che, alla vista della volante, hanno tentato di far perdere le proprie tracce senza nessun risultato.

Sono stati fermati e dai successivi controlli è emerso che i due uomini erano componenti di una banda di ladri in trasferta.

Sono stati trovati in possesso di strumenti da scasso, maschere per travestirsi, coltrerò di varie dimensioni e una bomboletta spray contenente una sostanza vietata nel nostro paese in quanto classificata come aggressivo chimico.

I due, entrambi cittadini georgiani di anni 24 e 37 anni provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati denunciati per i reati di porto abusivo di armi e di aggressivi chimici oltre che del porto di arnesi atti allo scasso.

Uno dei due è stato espulso dal territorio nazionale in quanto sprovvisto di visto di permanenza in Italia, mentre nei confronti dell’altro soggetto è stato emesso il foglio di via dal comune di Terracina per 3 anni.