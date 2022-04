Latina, dramma in via Romagnoli: malore fatale alla guida

Tragedia questa mattina, intorno alle 4 di venerdì 29 aprile, nei pressi delle autolinee in via Romagnoli, dove un uomo è deceduto mentre era alla guida, in auto, probabilmente a causa di un malore.

L’allarme è stato lanciato da un’altro guidatore che, notando la vettura ferma al verde sotto il semaforo, senza dare segni di attività, si è reso subito conto che qualcosa non andava, scendendo e andando a bussare sul finestrino dell’auto.

Dopo aver notato l’uomo al volante non dare segni né risposte, e compresa la gravità della situazione, sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

118 e polizia si sono precipitati immediatamente sul posto ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già deceduto.