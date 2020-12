Avrebbero finto gravi problemi economici ed usufruito così di beni e servizi in 6 attività di Terracina senza pagare.

Dopo essere stati comprensivi per un periodo gli esercenti si sono però rivolti ai carabinieri per denunciare quanto accaduto. I due, un 39enne e una donna di 38 anni avevano infatti speso in totale, tra l’agosto e il settembre 2020 più di 500 euro.

Ieri gli uomini dell’Arma, in seguito a una mirata attività d’indagine, hanno denunciato i due per insolvenza fraudolenta.