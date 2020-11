Terracina, furto al Conad: arrestato un 42enne di Cisterna

Entrano nel supermercato Conad di Terracina e prendono diversi prodotti dagli scaffali, solo che poi non passano dalla cassa. E’ accaduto ieri, 5 novembre, in serata. I due, una volta fuori dal negozio, hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati raggiunti dai carabinieri.

L’uomo, un 42enne di Cisterna, bloccato dai militari, è stato arrestato per furto aggravato in concorso, e parte della refurtiva, quantificata in 500 euro, è stata restituita al proprietario. La donna che era con lui, sempre di Cisterna, è stata denunciata per il concorso nel furto.