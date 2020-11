Aprilia, sgombero alla ex dogana: abbattuti gli alloggi di fortuna

Sgombero in corso alla ex dogana di Aprilia. La zona ormai utilizzata come rifugio per senza tetto è al centro di un intervento della Asl e degli operai. Sul posto anche le forze dell’ordine e il sindaco Antonio Terra.

Saranno abbattute le baracche realizzate dagli occupanti in questi anni. La zona era deserta già questa mattina perché le persone che passavano qui la notte erano stati invitati ad allontanarsi. A loro era stato anche spiegato che avrebbero potuto tornare nel loro paese di origine, gratuitamente. In pochi si sono detti, però, interessati.