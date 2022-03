Terracina, i carabinieri arrestano una 50enne con 20gr di cocaina

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Terracina poiché trovata in possesso di circa 20gr di cocaina.

Nello specifico i militari della Compagnia locale, a seguito di un controllo e alla successiva perquisizione personale, hanno trovato in possesso della donna poco più di 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 40 dosi nonché una banconota falsa da 50 Euro, perquisizione che è stata estesa anche presso l’abitazione della donna dove è stato rinvenuto del materiale per il confezionamento.

La donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, è stata momentaneamente sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.