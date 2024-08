Terracina, identificati i responsabili della rissa in centro

Sono stati individuati tutti e cinque gli individui coinvolti della rissa avvenuta nel centro di Terracina all’esterno di un locale. I responsabili si erano dileguati all’arrivo degli agenti del Commissariato.

Per poter identificare i soggetti sono state anche visionate le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, che hanno consentito di attribuire con certezza le responsabilità di tutti, alcuni dei quali hanno riportato lesioni personali con prognosi dai 7 ai 15 giorni. È stata quindi redatta specifica informativa di reato all’Autorità Giudiziaria nei confronti dei cinque soggetti responsabili, per i quali è inoltre in corso di valutazione l’adozione di provvedimenti amministrativi da parte del Questore di Latina. Nella sostanza sono pronti i Daspo Willy.