Terracina, il circolo Legambiente festeggia in bellezza con Cannizzo

Grande successo per il circolo Legambiente Terracina Pisco Montano che, sabato scorso, ha festeggiato il suo quarto anno di vita ospitando a Terracina Filippo Cannizzo.

Autore di “Briciole di bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese“, lo scrittore ha incantato il pubblico riunito presso la libreria Mondadori di Felice Paparello per l’occasione.

Il libro, attraverso uno stile originale in cui la narrativa si fonde alla saggistica, racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, proponendosi di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Belpaese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana.

L’evento, moderato da Paola Bucciarelli, ha dato lo spunto ad Anna Giannetti, presidente del circolo “Pisco Montano” e consigliere nazionale di Legambiente, per parlare anche della bellezza di Terracina e dell’impegno quotidiano per la sua tutela e valorizzazione. Attraverso foto esplicative Giannetti ha convogliato il suo intervento sui tanti progetti di rigenerazione urbana a Terracina primo fra tutti il Parco del Montuno e altre aree di grande rilevanza archeologica e naturalistica, ricordando anche la riscoperta di tutti i luoghi traianei, ora curati e riaperti alla fruizione pubblica fino a definire un nuovo itinerario cittadino, denominato “Il Cammino di Traiano” patrocinato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, aderendo come associazione territoriale all’‘”Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese”.

L’incontro con l’autore è stato arricchito dal poeta Stefano Pennacchi e dalle sue letture e citazioni, anche tratte dal libro di Cannizzo, e ha donato in conclusione una sua meravigliosa poesia inedita.

