Tiziano Ferro, dopo essere stato qualche giorno a Latina, aver raggiunto anche Cori, ed aver in qualche modo ripercorso i luoghi della sua infanzia e della sua giovinezza, riparte.

Lo fa, però, senza dimenticare di salutare tutti i suoi concittadini postando alcune foto scattate sulla sua panchina e una anche in piazza del Popolo. “Casa è dove il cuore risiede. Famiglia è dove fiorisce l’amore. Alla mia città e alla mia gente. Grazie per l’abbraccio enorme“. Poi si firma “Orgoglioso latinense“.

Il suo viaggio in terra pontina non è stato solo di piacere. In questi giorni ha girato il documentario sulla sua vita. Uscirà a giugno, non resta che aspettare.

