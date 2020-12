Terracina, il sindaco incontrerà il prefetto: verso la chiusura delle scuole

Il sindaco di Terracina, Roberta Tintari, chiederà oggi al prefetto la chiusura delle scuole. Il coronavirus non arresta la sua corsa e la prima cittadina si è convinta che uno stop alle lezioni in presenza possa essere un modo per arginare i contagi.

“Ho chiesto e ottenuto – ha comunicato ieri sera il sindaco – dal prefetto una riunione urgente a cui parteciperanno (questa mattina, ndr), lo stesso prefetto e la Asl. Nell’incontro, che ci sarà in videoconferenza, chiederò la chiusura delle scuole e l’attivazione della didattica a distanza fino alle vacanze natalizie.

Chiederò inoltre lo screening generale di tutti i bambini da realizzarsi a gennaio, prima del rientro a scuola, in maniera da avere un quadro chiaro di quale sia la situazione generale e quali siano le eventuali iniziative da assumere.

Sentirò anche il questore al quale chiederò un rafforzamento dei dispositivi di controllo per il contingentamento degli ingressi negli esercizi pubblici e per la sorveglianza del territorio finalizzata alla prevenzione delle situazioni che possono favorire il contagio, come assembramenti e scarsa attenzione.

Confido – ha concluso – nel buon esito dell’incontro e nella comprensione dei nostri concittadini che la necessità della prudenza non è un consiglio, ma un obbligo perché ne va della salute di tutti”