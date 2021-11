Terracina: in primavera torna la Pedagnalonga, iscrizioni già aperte

A Borgo Hermada torna la Pedagnalonga, la storica manifestazione che, da ormai 48 anni, coinvolge migliaia di persone del Borgo comune di Terracina. Si torna nel solito periodo primaverile, con l’appuntamento già fissato a domenica 24 aprile, una scelta ha sempre caratterizzato quello che negli ultimi anni prima del Covid era diventato l’evento più frequentato nel suo genere in provincia, visto che riusciva a coinvolgere anche 6.000 persone, molte delle quali provenienti dall’area romana, ma anche dalle regioni vicine come Campania, Abruzzo e Umbria.

Mentre le iscrizioni alla passeggiata enogastronomica verranno aperte nelle prossime settimane, è già possibile iscriversi alle due corse podistiche della Pedagnalonga: la classica mezza maratona di 21 km e la maratonina di circa 10 km, che è stata reintrodotta dopo la scorsa edizione della Pedagnalonga in cui gli organizzatori avevano dovuto adeguarsi alle difficoltà della pandemia limitando di fatto molti aspetti dell’evento.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Icron a un prezzo vantaggioso per i primi che s’iscriveranno. I costi aumenteranno nei mesi successivi con una serie di step che si possono consultare sul sito internet ufficiale della Pedagnalonga. Per completare l’iscrizione si può consultare il sito www.pedagnalonga.it nella sezione Iscrizioni.

«L’ultima edizione della Pedagnalonga è da considerarsi una sorta di tappa zero dopo le problematiche che tutti abbiamo sopportato – commenta Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione che organizza l’appuntamento – Continueremo con il nostro impegno per il rispetto dell’ambiente e per la sua valorizzazione e c’impegneremo sempre di più per garantire la sicurezza di tutti. Abbiamo ascoltato con grande piacere i pensieri e anche i consigli dei partecipanti perché siamo convinti che questa manifestazione ormai sia di tutti, rappresenti il territorio e, allo stesso tempo, cresca insieme ad esso».

L’acquisto dei biglietti della passeggiata della Pedagnalonga, verranno aperte nelle prossime settimane, riprendendo la modalità dell’ultima edizione che prevedeva una parte di vendita online e un’altra parte, in modalità off-line, nei consueti punti vendita sul territorio.