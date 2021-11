Lautier alle qualificazione mondiali, posticipata Forlì-Benacquista

Grande gioia in casa Latina Basket, la società pontina ha comunicato che il giocatore nerazzurro Dwayne Lautier-Ogunleye è stato convocato dalla Nazionale della Gran Bretagna per le qualificazioni alla FIBA WORLD CUP nella finestra del mese di novembre 2021.

Lautier sarà impegnato con la nazionale britannica dal 22 al 29 novembre 2021 e, per consentire al giocatore di unirsi alla sua nazionale, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica il seguente spostamento nel calendario del campionato di Serie A2 Old Wild West:

la sfida in trasferta sul campo di Forlì, inizialmente in programma per domenica 28 novembre alle ore 18:00, è stata posticipata a martedì 30 novembre alle ore 20:30.

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società un caloroso “in bocca al lupo” a Dwayne per questa importante esperienza con la maglia della nazionale del suo Paese.