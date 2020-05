Terracina, incendio in un campeggio di via Badino: intervento dei vigili del fuoco

Incendio in un campeggio in via Badino, a Terracina. I vigli del fuoco sono intervenuti verso le 22.30 chiamati da qualcuno che aveva visto le fiamme.

Il rogo stava distruggendo un modulo abitativo e aveva coinvolto anche la veranda. Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento, anche con il supporto di due autobotti dei vigili del fuoco di Latina.

Successivamente, ed in stretta collaborazione con i carabinieri, sono stati effettuati i primi rilievi per cercare di stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.