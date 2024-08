Terracina, lo accoltellano per rubargli 85 euro

Accoltellato per 85 euro ma solo dopo settimane trova il coraggio di denunciare tutto alla Polizia. Erano le 5.30 di mattina del 7 agosto quando un bracciante di origine indiana si stava recando al lavoro, come al solito, in sella alla sua bicicletta. Quella mattina però l’uomo ha dovuto fare i conti con cinque malviventi, che a bordo di un auto lo hanno bloccato all’incrocio tra Strada Matera e via Degli Albucci con lo scopo di sottrargli la bici.

Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, lui ha tentato di resistere al furto ma è stato prima colpito con una mazza da baseball e poi accoltellato alla coscia sinistra. La banda, dopo che ha visto andare in fumo la possibilità di portare via il mezzo, è fuggita portando via lo zaino del bracciante con all’interno il materiale utilizzato per il lavoro e una busta contenente 85 euro in contanti.

Soltanto in questi giorni il cittadino indiano ha trovato il coraggio di denunciare alla Polizia quanto accaduto. Il 43enne si è recato presso il Commissariato di Terracina chiedendo aiuto e raccontando la vicenda agli agenti. Ora i poliziotti sono al lavoro per risalire all’identità della banda.