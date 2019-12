Si introduce nella sala conferenze dell’Ater di Terracina e occupa abusivamente il locale. Per questo è stato denunciato, ieri, 23 dicembre, un 39enne del posto. I carabinieri hanno ipotizzato nei suoi confronti i reati di occupazione di edifici e danneggiamento.

L’uomo, infatti, per entrare, aveva praticato un foro nella parete perimetrale dell’immobile dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, probabilmente perché non aveva un posto in cui passare la notte.

