Terracina, operaio muore sul tetto dell’ospedale Cristo Re di Roma

Un operaio di 60 anni di Terracina è morto sul tetto dell’ospedale Cristo Re, in via delle Calasanziane, a Roma. E’ stato trovato il pomeriggio del 4 giugno, quando qualcuno si è accorto che non era più sceso. Gli operatori sanitari immediatamente accorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciato sul tetto che stava riparando. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ stata infatti disposta l’autopsia.

Si tratta della seconda morte sul lavoro in pochi giorni, dopo l’operaio che ha perso la vita ad Ostia.