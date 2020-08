Con un’imbarcazione non autorizzata trasportava i turisti in escursione presso le isole pontine. La Guardia costiera di Terracina ha individuato il natante e sanzionato il proprietario. L’uomo, “sostituendosi” alle unità da trasporto passeggeri, effettuava di fatto un’attività di noleggio abusivo alla quale non era adibita, e pertanto in mancanza anche delle dotazioni di sicurezza necessarie.

Numerosi sono stati in questo fine settimana anche i controlli della Guardia costiera per contrastare i fenomeni di abusivismo, per la verifica dei liberi accessi sul demanio marittimo e sul regolare svolgimento delle attività balneari, anche da parte dei dipendenti uffici Locamare San Felice Circeo e Delemare Sabaudia.

Nei porti di San Felice Circeo e Terracina si è vigilato sullo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dove sono transitate circa 3000 persone durante tutto il weekend senza particolari criticità.