La prima si è tenuta ieri, la prossima il 27 agosto. Sono le due giornate dedicate all’iniziativa “RiduciAmo – eventi sulla sostenibilità ambientale”, promossa dalla De Vizia Transfer Urbaser e Città di Terracina.

L’assessore all’Ambiente, Emanuela Zappone, illustra la manifestazione: “Dopo la sosta forzata dello scorso anno, torna la Eco-festa estiva della De Vizia e del Comune. A disposizione dei bambini e delle loro famiglie, l’ormai tradizionale Ludobus in piazza Garibaldi dalle 20 alle 24 con giochi e intrattenimenti”.

Quest’anno il focus dell’iniziativa è incentrato sulla radicale riduzione dell’uso delle plastiche:

“Desideriamo incoraggiare e promuovere tutti quei comportamenti che escludono la plastica, elemento altamente inquinante per tutto l’ambiente, a cominciare dal mare, dalla nostra quotidianità”.

“Oltre a conferire correttamente la plastica – prosegue Zappone -, cerchiamo di non utilizzare più stoviglie e posate monouso, i sacchetti non biodegradabili, cannucce, alimenti con imballaggi e bottiglie di plastica. Proprio sull’acqua possiamo fare molto. Vogliamo incoraggiare il consumo dell’acqua di rubinetto per eliminare le bottiglie e, a questo proposito, quest’anno è stato previsto, per coloro che lo desiderano, il dono di purificatori di acqua, un’apparecchiatura molto semplice da applicare al rubinetto”.

“Ci tengo a sottolineare che non è previsto alcun costo e nessun obbligo per il fruitore che potrà scegliere liberamente di proseguire a utilizzare il purificatore oppure smaltirlo senza dover restituire nulla. L’obiettivo è esclusivamente quello di eliminare le bottiglie in plastica senza gravare su nessuno con altri costi. Puntiamo – conclude l’assessore all’Ambiente – ad una Terracina plastic free e proiettata verso la riduzione drastica e definitiva di produzione dei rifiuti”.