Terracina, Roberta Tintari chiude la campagna elettorale in giro per la città

La candidata a sindaco di Terracina Roberta Tintari, domani 18 settembre chiuderà la campagna elettorale con un giro della città. Sarà una chiusura itinerante per la candidata di Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti e due liste civiche.

Una carovana itinerante, a piedi, in macchina e in bicicletta, dedicando l’intera giornata al giro di tutti i quartieri e di tutte le frazioni della città per un contatto diretto con i cittadini e nel segno di aggregazione delle varie anime della città, per far conoscere il programma, in continuità con la precedente amministrazione.

Con lei ci saranno esponenti politici locali e nazionali di Fratelli d’Italia e di altri partiti politici, tra cui il senatore Nicola Calandrini, l’europarlamentare Nicola Procaccini, la consigliera regionale Chiara Colosimo, i senatori Gaetano Quagliariello e Isabella Rauti.

Il Giro di Terracina inizierà venerdì alle ore 9,30 con la partenza da Piazza della Repubblica e si concluderà a Piazza Municipio alle 21,30.

“Terracina è un mosaico di quartieri e frazioni, ognuna con la sua particolare identità. Anziché concentrarci in un punto soltanto, abbiamo voluto rendere omaggio alle zone periferiche come a quelle centrali, perché la città è una ed è bellissima ovunque. Sarà certo un po’ stancante, ma sarà utile per illustrare il programma in ognuna delle zone dove riuscirò ad arrivare. E sono certa che sarà anche molto divertente” – afferma Tintari.